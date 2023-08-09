Фонд Ахметова відправив 6 тисяч продуктових наборів до прифронтового Покровська

У кожному наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Зараз Покровськ у жалобі, - 7 серпня російська ракета влучила у житловий будинок. Поранення отримали понад 80 людей, 9 - загинуло.

Фонд Ріната Ахметова готовий надати допомогу постраждалим внаслідок цього злочину: лікування, реабілітація, психологічна допомога. Пишіть у месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0 800 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю).

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни фонд передав майже 270 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року Фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".