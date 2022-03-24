Фонд Ахметова везет в Харьков продуктовые наборы

Помощь предназначена для жителей города, наиболее пострадавших от войны. Также ее получат люди, которые из-за обстрелов вынуждены жить в метро.

В наборы входят продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Контролировать выдачу наборов будут представители местной власти. Всего Фонд передает 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.