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Фонд Ахметова укомплектовал еще 100 тысяч продуктовых наборов для украинцев

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Воскресенье 10 апреля 2022 12:52
Фонд Ахметова укомплектовал еще 100 тысяч продуктовых наборов для украинцев Фото: Фонд Ахметова укомплектовал еще 100 тысяч продуктовых наборов для украинцев (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова сформировал 100 тысяч наборов с продуктами. Эта гуманитарная помощь ежедневно формируется на распределительных центрах в Киеве и Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

90 тысяч продуктовых наборов от фонда уже передано жителям тех регионов Украины, которые больше всего пострадали от войны. Всего фонд передаст для украинцев 200 тысяч наборов с продуктами.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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