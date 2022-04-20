Фонд Ахметова совместно с SCM и ФК "Шахтер" предоставил гумпомощь 1,5 млн человек

По состоянию на начало апреля гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" уже получили более 1,5 млн жителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что из этой суммы - 720 тысяч человек получили помощь от фонда. Прежде всего речь идет о продуктовых наборах для населения, а также медикаментах для государственных больниц.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.