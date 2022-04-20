ru ua
Ср, 20 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Фонд Ахметова совместно с SCM и ФК "Шахтер" предоставил гумпомощь 1,5 млн человек

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 11:52
Фонд Ахметова совместно с SCM и ФК "Шахтер" предоставил гумпомощь 1,5 млн человек Фонд Ахметова совместно с бизнесами SCM и ФК "Шахтер" предоставил гуманитарную помощь 1,5 млн человек (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

По состоянию на начало апреля гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" уже получили более 1,5 млн жителей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что из этой суммы - 720 тысяч человек получили помощь от фонда. Прежде всего речь идет о продуктовых наборах для населения, а также медикаментах для государственных больниц.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ринат Ахметов Систем кэпитал менеджмент (СКМ) Гуманитарная помощь
NEWS
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
56-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Как упадет экономика Украины из-за войны и чем восполнить эти потери