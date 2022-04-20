Фонд Ахметова спільно з SCM та ФК "Шахтар" надав гумдопомогу 1,5 млн людей

Станом на початок квітня гуманітарну допомогу від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" вже отримали понад 1,5 млн мешканців України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що із цієї суми - 720 тисяч людей отримали допомогу безпосередньо від фонду. Насамперед йдеться про продуктові набори для населення, а також медикаменти для державних лікарень.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.