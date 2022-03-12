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Фонд Ахметова собирает продукты для жителей Восточной Украины

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Суббота 12 марта 2022 19:11
Фонд Ахметова собирает продукты для жителей Восточной Украины Фото: Фонд Ахметова собирает продукты для жителей Восточной Украины (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

100 тыс. продуктовых наборов для жителей восточных регионов Украины начал формировать Фонд Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Первые 3 тысячи наборов отправят в Покровск и Доброполье. В первую очередь помощь получат люди, эвакуированные из Волновахи.

В состав наборов войдут продукты первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, тушеное мясо, паштет и печенье.

Еще 100 тысяч наборов сейчас формируются в Киеве и будут переданы жителям города и области.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов Донбасс
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