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Фонд Ахметова предоставил больницам более пол миллиона медикаментов

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 15:56
Фонд Ахметова предоставил больницам более пол миллиона медикаментов Фото: Фонд Ахметова предоставил больницам более пол миллиона медикаментов (flickr)
Автор: Илона Свиридова

С начала войны Фонд Рината Ахметова закупил и отправил в больницы Украины более полумиллиона единиц медикаментов. Среди них самое необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В частности, недавно фонд передал в медицинские учреждения Доброполья более 9 тысяч единиц высококачественных антибиотиков импортного производства. Перечень медикаментов определяется совместно с МОЗ Украины.

"Мой Фонд помогает людям выжить - продуктами, медикаментами. А бизнесы System Capital Management помогают украинской армии защитить суверенитет нашей страны", - сказал Ринат Ахметов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов
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