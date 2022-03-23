Фонд Ахметова надав лікарням більше пів мільйона медикаментів
Від початку війни Фонд Ріната Ахметова закупив і відправив до лікарень України понад півмільйона одиниць медикаментів. Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні та інші ліки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Зокрема, нещодавно фонд передав до медичних закладів Добропілля понад 9 тисяч одиниць високоякісних антибіотиків імпортного виробництва. Перелік медикаментів визначається спільно із МОЗ України.
"Мій Фонд допомагає людям вижити - продуктами, медикаментами. А бізнеси System Capital Management допомагають українській армії захистити суверенітет нашої країни", - сказав Рінат Ахметов.
Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.