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Фонд Ахметова помогает переселенцам преодолеть травму войны

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Суббота 02 апреля 2022 20:48
Фонд Ахметова помогает переселенцам преодолеть травму войны Фото: Фонд Ахметова помогает переселенцам преодолеть травму войны (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Для эвакуированных из Волновахи и Мариуполя компания "Метинвест" организовала шесть центров временного размещения в Запорожье. А Фонд Рината Ахметова открыл в каждом таком пункте кабинеты психологической поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Из эвакуированных за помощью к психологам фонда обратилось около 300 человек, то есть почти каждый десятый", - говорит руководитель проектов и программ Фонда Ахметова Екатерина Свириденко.

По ее словам, фонд стал первым, кто начал оказывать психологическую поддержку пострадавшим от вооруженного конфликта. Первый опыт появился в 2014 году, когда 250 психологов прошли обучение фонда по курсу "Травма войны". Наработанная фондом экспертиза сегодня нужна всей стране.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Ринат Ахметов
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