Фонд Ахметова допомагає переселенцям подолати травму війни

Для евакуйованих з Волновахи та Маріуполя компанія "Метінвест" організувала шість центрів тимчасового розміщення у Запоріжжі. А Фонд Ріната Ахметова відкрив у кожному такому пункті кабінети психологічної підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Із евакуйованих за допомогою до психологів фонду звернулося близько 300 осіб, тобто майже кожна десятий", - каже керівник проектів та програм Фонду Ахметова Катерина Свириденко.

За її словами, фонд став першим, хто почав надавати психологічну підтримку постраждалим від збройного конфлікту. Перший досвід з'явився у 2014 році, коли 250 психологів пройшли навчання фонду з курсу "Травма війни". Напрацьована Фондом експертиза сьогодні потрібна усій країні.