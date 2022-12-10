Фонд Ахметова передав до центру переселенців у Запоріжжі новий продовольчий вантаж
Фонду Ріната Ахметова передав до офісу "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" нову партію допомоги - майже тисячу наборів із продуктами першої необхідності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
До кожного переданого набору входять продукти з тривалим терміном зберігання: це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.
Офіс громадської спілки працює з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт або довідку ВПО.
Від початку повномасштабної війни фонд же доставив до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" понад 36 тисяч продуктових наборів.
Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".