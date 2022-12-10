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Фонд Ахметова передал в центр переселенцев в Запорожье новый продовольственный груз

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Суббота 10 декабря 2022 12:04
Фонд Ахметова передал в центр переселенцев в Запорожье новый продовольственный груз Фото: Фонд Ахметова передал в центр переселенцев в Запорожье новый продовольственный груз (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова передал в офис "Зеленого центра Метинвест Запорожье" новую партию помощи - почти тысячу наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждый переданный набор входят продукты с длительным сроком хранения: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Офис общественного союза работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт или справку ВПЛ.

С начала полномасштабной войны фонд же доставил в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" более 36 тысяч продуктовых наборов.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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