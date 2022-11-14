Фонд Ахметова передав перший гуманітарний вантаж до Рівного

Фонд Ріната Ахметова в рамках співпраці з центрами підтримки переселенців "Я - Маріуполь" надіслав до новоствореного хабу в Рівно першу партію гуманітарної допомоги.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Маріупольці й жителі Маріупольського району, що тимчасово проживають у Рівному, отримали понад три сотні продуктових наборів.

У кожному наборі ситні та поживні продукти харчування з тривалим терміном зберігання, зокрема: макаронні вироби, цукор, борошно, сіль, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Відомо, що з 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.