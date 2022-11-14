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Фонд Ахметова передал первый гуманитарный груз в Ровно

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Понедельник 14 ноября 2022 15:05
Фонд Ахметова передал первый гуманитарный груз в Ровно Фото: Фонд Ахметова передал первый гуманитарный груз в Ровно (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" направил в новый хаб в Ровно первую партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Мариупольцы и временно проживающие в Ровно жители Мариупольского района получили более трехсот продуктовых наборов.

В каждом наборе сытные и питательные продукты с длительным сроком хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

Известно, что с 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Ровно Гуманитарная помощь
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