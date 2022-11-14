Фонд Ахметова передал первый гуманитарный груз в Ровно
Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами поддержки переселенцев "Я - Мариуполь" направил в новый хаб в Ровно первую партию гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Мариупольцы и временно проживающие в Ровно жители Мариупольского района получили более трехсот продуктовых наборов.
В каждом наборе сытные и питательные продукты с длительным сроком хранения, в частности: макаронные изделия, сахар, мука, соль, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
Известно, что с 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
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