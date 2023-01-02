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Фонд Ахметова передав переселенцям у Запоріжжі чергову партію допомоги

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Понеділок 02 січня 2023 18:20
Фонд Ахметова передав переселенцям у Запоріжжі чергову партію допомоги Фото: Фонд Ахметова передав переселенцям у Запоріжжі чергову партію допомоги (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова передав до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" черговий продовольчий вантаж. Майже півтисячі наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному переданому наборі: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Отримати допомогу внутрішньо переміщені особи можуть із понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Із собою потрібно мати тільки паспорт або довідку ВПО.

Загалом продуктові набори від фонду, доставлені до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя", уже отримали понад 37 тисяч людей.

Усього з 24 лютого 2022 року для мешканців України буде передано 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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