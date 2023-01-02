Фонд Ахметова передал переселенцам в Запорожье очередную партию помощи

Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" очередной продовольственный груз. Около полутысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом переданном наборе: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Получить помощь внутренне перемещенные могут с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. С собой нужно иметь только паспорт или справку ВПЛ.

В общей сложности продуктовые наборы от фонда, доставленные в "Зеленый центр Метинвест Запорожья", уже получили более 37 тысяч человек.

Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.