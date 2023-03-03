ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фонд Ахметова передав переселенцям у Дніпрі гуманітарну допомогу

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 19:50
Фонд Ахметова передав переселенцям у Дніпрі гуманітарну допомогу Фото: Фонд Ахметова передав переселенцям у Дніпрі гуманітарну допомогу (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Переселенці з Луганської області, які переїхали до Дніпра, продовжують отримувати продуктові набори від фонду Ріната Ахметова. Зокрема, видача гуманітарної допомоги триває для евакуйованих мешканців Лисичанська та Сєвєродонецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Так, днями фонд передав для них майже 5,5 тисяч наборів із продуктами першої необхідності. Продовольчі пакунки були розподілені серед гуманітарних хабів, що опікуються цими громадами.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав до Дніпропетровської області понад 66 тисяч продуктових наборів.

За цей час фонд передав понад пів мільйона продуктових наборів для жителів 22 областей України. Усього з 24 лютого 2022 року для мешканців України буде передано 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Гуманітарна допомога
NEWS
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
Від зльоту до вибуху. З'явилося відео удару дрона по літаку А-50 в Білорусі
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін