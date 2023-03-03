ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фонд Ахметова передал переселенцам в Днепре гуманитарную помощь

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 19:50
Фонд Ахметова передал переселенцам в Днепре гуманитарную помощь Фото: Фонд Ахметова передал переселенцам в Днепре гуманитарную помощь (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Переехавшие в Днепр переселенцы из Луганской области продолжают получать продуктовые наборы от фонда Рината Ахметова. В частности, выдача гуманитарной помощи продолжается для эвакуированных жителей Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Так, на днях фонд передал для них почти 5,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости. Продовольственные пакеты были распределены среди гуманитарных хабов, которые занимаются этими общинами.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал Днепропетровской области более 66 тысяч продуктовых наборов.

За это время фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов жителям 22 областей Украины. Всего с 24 февраля 2022 для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Гуманитарная помощь
NEWS
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
От взлета до взрыва. Появилось видео удара дрона по самолету А-50 в Беларуси
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин