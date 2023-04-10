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Фонд Ахметова передав переселенцям з Бахмута гуманітарну допомогу

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Понеділок 10 квітня 2023 17:19
Фонд Ахметова передав переселенцям з Бахмута гуманітарну допомогу Фото: Фонд Ахметова передав переселенцям з Бахмута гуманітарну допомогу (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

В Костянтинівці та Слов'янську триває видача продуктових наборів від Фонду Ріната Ахметова переселенцям із Бахмуту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Гуманітарна допомога видається усім незахищеним категоріям людей, які виїхали з цього міста. Міста-фортеці, за яке ідуть запеклі бої.

У складі продуктових наборів: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво тощо.

З початку повномасштабної війни фонд передав понад 196 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Загалом фонд передав понад пів мільйона продуктових наборів для жителів 22 областей України. З 24 лютого 2022 року мешканцям України заплановано передати 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Бахмут Гуманітарна допомога
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