Фонд Ахметова передал переселенцам из Бахмута гуманитарную помощь
В Константиновке и Славянске продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова переселенцам из Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.
Гуманитарная помощь оказывается всем незащищенным категориям людей, выехавших из этого города. Города-крепости, за который идут упорные бои.
В составе продуктовых наборов: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.
С начала полномасштабной войны фонд передал более 196 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
В общей сложности фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
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