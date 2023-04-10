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Фонд Ахметова передал переселенцам из Бахмута гуманитарную помощь

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Понедельник 10 апреля 2023 17:19
Фонд Ахметова передал переселенцам из Бахмута гуманитарную помощь Фото: Фонд Ахметова передал переселенцам из Бахмута гуманитарную помощь (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

В Константиновке и Славянске продолжаются выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова переселенцам из Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Гуманитарная помощь оказывается всем незащищенным категориям людей, выехавших из этого города. Города-крепости, за который идут упорные бои.

В составе продуктовых наборов: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д.

С начала полномасштабной войны фонд передал более 196 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

В общей сложности фонд передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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Бахмут Гуманитарная помощь
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