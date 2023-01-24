Фонд Ахметова передав партію обігрівачів мешканцям Донецької області

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію обігрівачів до Донецької області, де через постійні обстріли склалася непроста ситуація з опаленням і газопостачанням.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Ці прилади були передані переселенцям, які на цей час мешкають у гуртожитках та центрах компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.
Доставлення обігрівачів відбувається в межах логістичного партнерства власним коштом Нової пошти.
Усього в рамках цієї ініціативи фондом буде передано 1000 таких приладів.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.
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