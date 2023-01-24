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Фонд Ахметова передав партію обігрівачів мешканцям Донецької області

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Вівторок 24 січня 2023 12:51
Фонд Ахметова передав партію обігрівачів мешканцям Донецької області Фото: Фонд Ахметова передав партію обігрівачів мешканцям Донецької області (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію обігрівачів до Донецької області, де через постійні обстріли склалася непроста ситуація з опаленням і газопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Ці прилади були передані переселенцям, які на цей час мешкають у гуртожитках та центрах компактного проживання внутрішньо переміщених осіб.

Доставлення обігрівачів відбувається в межах логістичного партнерства власним коштом Нової пошти.

Усього в рамках цієї ініціативи фондом буде передано 1000 таких приладів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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