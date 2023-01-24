Фонд Ахметова передал партию обогревателей жителям Донецкой области

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию обогревателей в Донецкую область, где из-за постоянных обстрелов сложилась непростая ситуация с отоплением и газоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Эти приборы были переданы переселенцам, которые в настоящее время проживают в общежитиях и центрах компактного проживания внутри перемещенных лиц.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Всего в рамках этой инициативы фондом будет передано 1000 таких устройств.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.