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Фонд Ахметова передал партию обогревателей жителям Донецкой области

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Вторник 24 января 2023 12:51
Фонд Ахметова передал партию обогревателей жителям Донецкой области Фото: Фонд Ахметова передал партию обогревателей жителям Донецкой области (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию обогревателей в Донецкую область, где из-за постоянных обстрелов сложилась непростая ситуация с отоплением и газоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Эти приборы были переданы переселенцам, которые в настоящее время проживают в общежитиях и центрах компактного проживания внутри перемещенных лиц.

Доставка обогревателей происходит в рамках логистического партнерства за свой счет Новой почты.

Всего в рамках этой инициативы фондом будет передано 1000 таких устройств.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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