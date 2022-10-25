Фонд Ахметова передав партію гуманітарної допомоги до Охтирки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Так, мобільні бригади доставили до Охтирки дві великі вантажівки з продуктовими наборами.

Набори з продуктами першої необхідності призначені насамперед для людей із найуразливіших категорій населення (багатодітні, люди з інвалідністю 1–2 групи), а також переселенців, які наразі проживають у місті.

До кожного набору входять: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом фонд уже передав до Сумської області понад 12 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.