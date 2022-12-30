Фонд Ахметова передав мешканцям Бахмутського району гуманітарну підтримку

Фонд Ріната Ахметова направив до Донецької області черговий продовольчий вантаж. Майже 4 тисячі продовольчих наборів отримали жителі Бахмутського району, де наразі спостерігається складна гуманітарна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному переданому наборі містяться поживні та ситні продукти: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 148 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.