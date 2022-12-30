Фонд Ахметова передал жителям Бахмутского района гуманитарную поддержку

Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область очередной продовольственный груз. Около 4 тысяч продовольственных наборов получили жители Бахмутского района, где сейчас наблюдается сложная гуманитарная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом переданном наборе содержатся питательные и сытные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 148 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.