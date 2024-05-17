Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу евакуаційному хабу у Покровську
Фонд Ріната Ахметова передав сюди продовольчу допомогу до евакуаційного хабу шелтеру у Покровську Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
За словами волонтера Миколи Осиченка, амбасадору фонду, керівника Маріупольського телебачення, ця дорога завжди важка і небезпечна, тож люди потрапляють сюди виснажені та стомлені. Буває, що приїжджають взагалі без речей.
"Людей справді дуже багато, і допомога дуже потрібна", - зазначила Світлана Савченко, головна у цьому евакуаційному пункті.
З початку повномасштабної війни фонду передав понад 352 тисячі продуктових наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.
Всього з 2014 року фонд передав для жителів України 13 млн продуктових наборів.
За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU
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