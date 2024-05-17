Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь эвакуационному хабу в Покровске

Фонд Рината Ахметова передал сюда продовольственную помощь в эвакуационный хаб шелтера в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

По словам волонтера Николая Осиченко, посла фонда, руководителя Мариупольского телевидения, эта дорога всегда тяжелая и опасная, поэтому люди попадают сюда изможденные и уставшие. Бывает, что приезжают вообще без вещей.

"Людей действительно очень много и помощь очень нужна", - отметила Светлана Савченко, главная в этом эвакуационном пункте.

С начала полномасштабной войны фонд передал более 352 тысяч продуктовых наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Всего с 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов.

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда http://m.me/AkhmetovFDU