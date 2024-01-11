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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу мешканцям прифронтової Новогродівки

Четвер 11 січня 2024 17:11 charity
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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу мешканцям прифронтової Новогродівки Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу мешканцям прифронтової Новогродівки (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав для мешканців Новогродівки Донецької області 2 тисячі продуктових наборів. Видачі відбуваються з додатковими заходами безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

У кожному наборі - продукти найпершої необхідності. Це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, соняшникова олія, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет і печиво.

З початку повномасштабної війни фонд передав майже 328 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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