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Фонд Ахметова оказал гуманитарную помощь жителям прифронтовой Новогродовки

Четверг 11 января 2024 17:11 charity
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Фонд Ахметова оказал гуманитарную помощь жителям прифронтовой Новогродовки Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь жителям прифронтовой Новогродовки (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова передал для жителей Новогродовки Донецкой области 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи проходят с дополнительными мерами безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

В каждом наборе - продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

С начала полномасштабной войны фонд передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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Донецкая область Гуманитарная помощь
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