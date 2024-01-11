Фонд Ахметова оказал гуманитарную помощь жителям прифронтовой Новогродовки
Фонд Рината Ахметова передал для жителей Новогродовки Донецкой области 2 тысяч продуктовых наборов. Выдачи проходят с дополнительными мерами безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.
В каждом наборе - продукты первой необходимости. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.
С начала полномасштабной войны фонд передал почти 328 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.
С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".
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