Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям з Луганської області

Для вимушених переселенців із Луганської області, які тепер живуть у місті Корсунь-Шевченківський на Черкащині, почалися видачі продовольчої допомоги. Фонд Ріната Ахметова передав для них понад одну тисячу наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Видачі організовані у гуманітарному штабі Гірської міської військово-цивільної адміністрації, який діє у місті.

У кожному наборі - макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет, печиво та соняшникова олія.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. За цей час допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З питань отримання продовольчої допомоги територіальним громадам звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер Фонду http://m.me/AkhmetovFDU.