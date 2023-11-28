Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам из Луганской области

Для вынужденных переселенцев из Луганской области, которые сейчас живут в городе Корсунь-Шевченковский Черкасской области, начались выдачи продовольственной помощи. Фонд Рината Ахметова передал для них более тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Выдачи организованы в гуманитарном штабе Горной городской военно-гражданской администрации, действующем в городе.

В каждом наборе - макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и подсолнечное масло.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU.