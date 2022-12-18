Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям в Івано-Франківську

Майже 2 тисячі продовольчих наборів від фонду надійшли до місцевого гуманітарного хабу, який вже не перший місяць опікується внутрішньо переміщеними особами з Луганської області.

У кожному наборі містяться поживні та ситні продукти: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав майже 24 тисячі наборів для мешканців Луганської області та тих, що тимчасово евакуювалися з регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.