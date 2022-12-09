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Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям з Луганської області

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П'ятниця 09 грудня 2022 13:33
Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям з Луганської області Фото: Фонд Ахметова передав гуманітарну допомогу переселенцям з Луганської області (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова направив майже дві тисячі продовольчих наборів для переселенців з Луганської області, які знайшли прихисток в Ужгороді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному наборі містяться поживні та ситні продукти: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав майже 24 тисячі наборів для мешканців Луганської області та тих, що тимчасово евакуювалися з регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога
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