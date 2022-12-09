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Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам из Луганской области

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Пятница 09 декабря 2022 13:33
Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам из Луганской области Фото: Фонд Ахметова передал гуманитарную помощь переселенцам из Луганской области (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова направил почти две тысячи продовольственных наборов для переселенцев из Луганской области, которые нашли убежище в Ужгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом наборе содержатся сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал почти 24 тысячи наборов для жителей Луганской области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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