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Фонд Ахметова передав допомогу уразливим категоріям переселенців у Дніпрі

Фото: Фонд Ахметова передав допомогу уразливим категоріям переселенців у Дніпрі (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова оголосив про передачу гуманітарної допомоги найбільш уразливим категоріям переселенців у Дніпрі. Видача гуманітарної допомоги триває в Індустріальному районі міста, куди фонд доставив майже 2 тисячі наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

До складу продовольчої підтримки входять, зокрема: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав до Дніпропетровської області понад 66 тисяч продуктових наборів.

За цей час фонд передав понад пів мільйона продуктових наборів для жителів 22 областей України. Усього з 24 лютого 2022 року для мешканців України буде передано 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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ДніпроГуманітарна допомога