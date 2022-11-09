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Фонд Ахметова передав допомогу прифронтовому селищу в Миколаївській області

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Середа 09 листопада 2022 14:52
Фонд Ахметова передав допомогу прифронтовому селищу в Миколаївській області Фото: Фонд Ахметова передав допомогу прифронтовому селищу в Миколаївській області (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Фонд Ріната Ахметова надіслав до Миколаївської області черговий гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Цього разу 2,5 тисячі наборів із продуктами першої необхідності були направлені для внутрішньо переміщених осіб, що знайшли прихисток у прифронтовій Казанківській громаді.

До кожного переданого набору увійшли ситні та поживні продукти: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом фонд уже передав до Миколаївської області 20 тисяч продуктових наборів. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Гуманітарна допомога Миколаївська область
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