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Фонд Ахметова передал помощь прифронтовому поселку в Николаевской области

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Среда 09 ноября 2022 14:52
Фонд Ахметова передал помощь прифронтовому поселку в Николаевской области Фото: Фонд Ахметова передал помощь прифронтовому поселку в Николаевской области (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Фонд Рината Ахметова направил в Николаевскую область очередной гуманитарный груз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В этот раз 2,5 тысячи наборов с продуктами первой необходимости были направлены для внутренне перемещенных лиц, нашедших убежище в прифронтовой Казанковской общине.

В каждый переданный набор вошли сытные и питательные продукты: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В общей сложности фонд уже передал в Николаевскую область 20 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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