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Фонд Ахметова передав до Донецької області чергову партію продуктових наборів

Фото: Фонд Ахметова передав до Донецької області чергову партію продуктових наборів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова здійснив черговий гуманітарний рейс до Дружківки, передавши для жителів майже 2 тисячі продуктових наборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Ситуація в місті наразі напружена, ледь не щодня мешканці громади піддаються ракетним обстрілам. Видачі наборів тривають: люди, які отримують продукти харчування, вдячні за те, що про них пам'ятають та допомагають.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав майже 173 тисячі наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

За цей час фонд передав понад пів мільйона продуктових наборів для жителів 22 областей України. Усього з 24 лютого 2022 року для мешканців України буде передано 800 тисяч наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Донецька областьГуманітарна допомога