Фонд Ахметова передав до деокупованої Херсонської області ще партію гуманітарної допомоги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

"Велика кількість людей на звільнених територіях Херсонщини досі потребує підтримки, зокрема продовольчої. Наразі Фонд Ріната Ахметова збирає звернення від голів, представників громад і районних адміністрацій для подальшого надання гуманітарної допомоги в Херсонській області. Звернутися до Фонду можна за номером гарячої лінії: 0800509001", - заявила головний директор фонду Ірина Блажан.

Мешканці Великоолександрівської громади Херсонської області, які протягом тривалого часу жили в умовах окупації, отримали 3600 продуктових наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування.

Продовольчі набори були розподілені серед шести населених пунктів, що входять до складу громади. Зокрема, гуманітарну підтримку отримали жителі Давидова Броду, Трифонівки, Малої та Великої Олександрівки, Новодмитрівки та Чкалового.

У кожному наборі ситні та поживні продукти з тривалим терміном зберігання: це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.