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Фонд Ахметова передал в деоккупированную Херсонскую область еще партию гуманитарной помощи

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Среда 30 ноября 2022 13:39
Фонд Ахметова передал в деоккупированную Херсонскую область еще партию гуманитарной помощи Фото: Фонд Ахметова передал в деоккупированную Херсонскую область еще партию гуманитарной помощи (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Фонд Рината Ахметова передал Херсонской области крупную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Большое количество людей на освобожденных территориях Херсонщины до сих пор нуждается в поддержке, в том числе продовольственной. Сейчас Фонд Рината Ахметова собирает обращения от председателей, представителей общин и районных администраций для дальнейшего оказания гуманитарной помощи в Херсонской области. Обратиться в Фонд можно за номером горячей линии: 0800509001", - заявила главный директор фонда Ирина Блажан.

Жители Великоалександровской общины Херсонской области, которые долгое время жили в условиях оккупации, получили 3600 продуктовых наборов с самыми необходимыми продуктами питания.

Продовольственные наборы были распределены среди шести населенных пунктов, входящих в общину. В частности, гуманитарную поддержку получили жители Давыдова Брода, Трифоновки, Малой и Великой Александровки, Новодмитровки и Чкалового.

В каждом наборе сытные и питательные продукты с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от фонда, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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Херсонская область Гуманитарная помощь
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