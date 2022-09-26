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Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів до Дніпропетровської області

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Понеділок 26 вересня 2022 12:07
Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів до Дніпропетровської області Фото: Фонд Ахметова передав чергову партію продуктових наборів до Дніпропетровської області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонду Ріната Ахметова передав черговий вантаж із тисячею продуктових наборів до Дніпропетровської області. Допомогу отримали переміщені особи, які оселилися у Великомихайлівці Синельниківського району області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

У кожному наборі містяться продукти тривалого зберігання: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Загалом фонд передав до Дніпропетровської області вже понад 45 тисяч наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Усього для мешканців України буде передано 500 тисяч продуктових наборів.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.

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Дніпропетровська область
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