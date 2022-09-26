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Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Днепропетровской области

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Понедельник 26 сентября 2022 12:07
Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Днепропетровской области Фото: Фонд Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов Днепропетровской области (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонду Рината Ахметова передал очередной груз с тысячей продуктовых наборов в Днепропетровскую область. Помощь получили перемещенные лица, поселившиеся в Великомихайловке Синельниковского района области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

В каждом наборе содержатся продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В общей сложности фонд передал в Днепропетровскую область уже более 45 тысяч наборов с самыми необходимыми продуктами питания. Всего жителям Украины будет передано 500 тысяч продуктовых наборов.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 24 февраля 2022 года помощь от Рината Ахметова охватила более 13,5 млн жителей Украины.

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Днепропетровская область
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