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Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Донецької області

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Вівторок 06 грудня 2022 20:55
Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Донецької області Фото: Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Донецької області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова доставили черговий гуманітарний вантаж до Донецької області. Цього разу партія допомоги надійшла для мешканців Добропілля та Білицького.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Дві великі вантажівки доставили до прифронтових міст Донецької області понад 3,4 тисячі наборів із продуктами першої необхідності.

Насамперед їх отримали люди похилого віку, а також ті, хто постраждав від обстрілів.

Окрім продовольчих наборів, фонд доставив для мешканців громади партію обігрівачів. Вони були передані для переселенців, що евакуювалися із небезпечних територій, та проживають у місцях компактного проживання ВПО та гуртожитках.

До кінця року фонд планує передати ще тисячу таких приладів.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 130 тисяч наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

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Донецька область Гуманітарна допомога
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