Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз Донецкой области

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова доставили очередной гуманитарный груз в Донецкую область. На этот раз партия помощи поступила жителям Доброполья и Белицкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Два больших грузовика доставили в прифронтовые города Донецкой области более 3,4 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

В первую очередь их получили пожилые люди, а также те, кто пострадал от обстрелов.

Кроме продовольственных наборов фонд доставил для жителей общины партию обогревателей. Они были переданы для переселенцев, которые эвакуировались с опасных территорий и проживают в местах компактного проживания ВПЛ и общежитиях.

До конца года фонд планирует передать еще тысячу таких устройств.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 130 тысяч наборов для жителей Донецкой области и временно эвакуированных из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.