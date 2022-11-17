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Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Миколаївської області

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Четвер 17 листопада 2022 17:03
Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Миколаївської області Фото: Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Миколаївської області (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Фонду Ріната Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Миколаївської області, мешканці якої ледь не щодня зазнають жахливих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу фонду.

Цього разу 2,5 тисячі продуктових наборів було доставлено до Первомайська. Вони були розподілені серед внутрішньо переміщених осіб.

У кожному переданому наборі: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Раніше продуктові набори від фонду отримали й жителі багатьох інших громад, зокрема Казанківської, Воскресенської і Веснянської.

Загалом фонд уже передав до Миколаївської області 22,5 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

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Гуманітарна допомога Миколаївська область
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