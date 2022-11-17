Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Миколаївської області
Фонду Ріната Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Миколаївської області, мешканці якої ледь не щодня зазнають жахливих обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу фонду.
Цього разу 2,5 тисячі продуктових наборів було доставлено до Первомайська. Вони були розподілені серед внутрішньо переміщених осіб.
У кожному переданому наборі: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.
Раніше продуктові набори від фонду отримали й жителі багатьох інших громад, зокрема Казанківської, Воскресенської і Веснянської.
Загалом фонд уже передав до Миколаївської області 22,5 тисячі продуктових наборів. Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".
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