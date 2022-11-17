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Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Николаевскую область

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Четверг 17 ноября 2022 17:03
Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Николаевскую область Фото: Фонд Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Николаевскую область (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Фонду Рината Ахметова передал очередной гуманитарный груз в Николаевскую область, жители которой чуть ли не каждый день испытывают ужасные обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

На этот раз 2,5 тысяч продуктовых наборов были доставлены в Первомайск. Они были распределены посреди внутренне перемещенных лиц.

В каждом переданном наборе: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Ранее продуктовые наборы от фонда получили и жители многих других общин, в частности, Казанковской, Воскресенской и Веснянской.

В общей сложности фонд уже передал в Николаевскую область 22,5 тысяч продуктовых наборов. Всего жителям Украины в 2022 году будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

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