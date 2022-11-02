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Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Донецької області

Фото6 Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Донецької області (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова вчергове відправив до Донецької області партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Понад 14,5 тисяч одиниць знеболювальних, протизапальних, анестетичних, відхаркувальних, гепатотропних та інших лікарських засобів і препаратів надійдуть до медичних закладів області в координації з Донецькою обласною військовою адміністрацією.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від фонду 700 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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Донецька областьГуманітарна допомога