Фонд Ахметова передав черговий гуманітарний вантаж до Донецької області

Понад 14,5 тисяч одиниць знеболювальних, протизапальних, анестетичних, відхаркувальних, гепатотропних та інших лікарських засобів і препаратів надійдуть до медичних закладів області в координації з Донецькою обласною військовою адміністрацією.

Загалом від початку повномасштабної війни державні лікарні областей України отримали від фонду 700 тисяч одиниць найнеобхідніших медикаментів і понад 60 тисяч гемоконтейнерів для донорів крові.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.