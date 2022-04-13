Фонд Ахметова передал жителям Киева очередную партию гуманитарной помощи

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу фонда.

Это уже второй этап помощи от фонда жителям Киева. Приоритетные получатели - переселенцы из горячих точек Киевской области, люди с инвалидностью и пожилые люди, многодетные семьи и семьи, которые потеряли кормильца или остались без доходов из-за военных действий.

Всего для жителей столицы фонд уже передал более 25 тысяч наборов выживания. Всего продуктовые наборы от фонда получат 200 тысяч украинцев.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.