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Фонд Ахметова передал в Запорожье продуктовые наборы для переселенцев

Фото: Фонд Ахметова передал в Запорожье продуктовые наборы для переселенцев (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал в "Зеленый центр Метинвест Запорожья" очередную партию продуктовых наборов для переселенцев. Всего это уже 18,9 тысяч наборов с продуктами питания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Также Центр стал одним из главных хабов гуманитарной помощи и психологической поддержки для эвакуированных мариупольцев.

Люди, пережившие страшные события в Мариуполе, получают помощь квалифицированных психологов фонда. Специалисты по работе с травмой войны также помогают мариупольцам преодолеть шоковое состояние и адаптироваться к новым условиям жизни.

С разрешения мариупольцев эти истории передают в Музей "Голоса Мирных" Фонда Ахметова - крупнейшего в мире архива историй мирных жителей Украины, которые пострадали от войны.

На портале Музея открыт раздел "Мариуполь: истории Непокоренных", в котором собраны рассказы мирных жителей города о жизни во время войны.

Вы также можете поделиться с миром своей историей: это можно сделать на портале https://civilvoicesmuseum.org, так и на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

Отметим, что с 24-го февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью фонда, остальные - бизнесами SCM.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 миллионам человек.

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ЗапорожьеМетинвест